Тематические экскурсии по ВДНХ пройдут в честь Всемирного дня архитектора

Специальная программа пройдет 3 и 4 октября на ВДНХ в Москве в честь Всемирного дня архитектора, сообщает пресс-служба ВДНХ.

Руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков рассказал, что для ВДНХ День архитектуры не только является профессиональным праздником, но и важен для многих гостей выставки, которая представляет собой уникальный ансамбль из 49 объектов культурного наследия, признанных образцов советского ампира, неоклассики и модернизма, а также интересных творений современных зодчих. Он добавил, что посетителей ждут квиз и тематические экскурсии по павильонам, которые стали символами Москвы: «Космос», «Земледелие» и «Рабочий и колхозница».

Посетители узнают историю их создания, а также о жизни и творчестве архитекторов и художников, увидят результаты современной реставрации. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

В центре «Космонавтика и авиация» пройдет тематическая экскурсия «Космос: между небом и землей» об истории и архитектуре одного из самых известных павильонов ВДНХ. Кроме того, в павильоне № 58, где сегодня располагается Центр славянской письменности «Слово», состоится экскурсия «Павильон «Земледелие»: внутри и снаружи».