Фотографы Стас Намин и Марк Сеннет проведут благотворительный онлайн-фотовернисаж

Онлайн-вернисаж известных фотографов Стаса Намина (Россия) и Марка Сеннета (США) в пользу благотворительного фонда Стивена Спилберга пройдет 2 октября.

Коллеги познакомились на обсуждении проекта художественного фильма о политических коллизиях времен Горбачева и Рейгана, о которых лично хорошо знали. Через некоторое время выяснилось, что они оба еще и профессиональные фотографы, и пришла идея проведения совместной передвижной выставки в нескольких городах России и США.

Из-за ограничений, связанных с пандемией, мероприятие пришлось отложить. Планируемый на 2 октября онлайн-вернисаж является своеобразной прелюдией к будущему большому совместному проекту.

Перед тем как начать карьеру кинопродюсера, Марк Сеннет 25 лет проработал фоторепортером журнала Time-Life и селебрити-фотографом. Среди его «моделей» — президенты, наследники королевских домов, звезды мирового кино, спорта и музыки.

Стас Намин как фотограф давно признан в России и за рубежом, его работы выставляются в музеях и галереях мира. Он занимается пейзажной, студийной и панорамной съемкой, экспериментирует в цветной и черно-белой фотографии.

Вся выручка от вернисажа Марка Сеннета и Стаса Намина будет перечислена в благотворительный фонд Стивена Спилберга, говорится в сообщении.

Фото предоставлено организаторами