Фотовыставка «Мнемозина» пройдет в Московском музее современного искусства

Совместная выставка Московского музея современного искусства и XVI Международный фестиваль-школа современного театра «Территория» «Мнемозина» состоится 6 октября, говорится в сообщении на сайте музея.

В сообщении указано, что выставка пройдет в виде перформативного фотопроекта французского хореографа Жозефа Наджа. Основным сюжетом проекта является исследование процесса рождения фотоизображения, представляющего собой переход от построения театральной пространственной композиции к двухмерному изображению.

Проект «Мнемозина» обращается к вопросу о гносеологической функции фотографии, ее значении для философии и эстетики, а также влиянии на изменение представлений о мире. В описании говорится, что зритель получит цельный образ, созданный в результате знакомства с единым произведением искусства в виде перформанса и фотовыставки, а также сможет сформировать собственное впечатление об увиденном.