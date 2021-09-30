Опыт музейного диалога России и Италии могут распространить на сотрудничество в сфере театра, кино и музыки

Об этом говорится в сообщении Минкультуры России.

Министр культуры РФ Ольга Любимова и министр культуры Италии Дарио Франческини обсудили развитие двустороннего культурного диалога после торжественной церемонии открытия перекрестного Года музеев Россия — Италия в формате музейного «саммита».

Глава российского ведомства отметила, что развитие диалога с Италией носит плодотворный характер, результатом которого является реализация многочисленных совместных проектов, в том числе и в образовательной сфере. По словам Любимовой, серьезным вкладом в этот процесс станет подписанный в сентябре в Кремоне документ между Российским национальным музеем музыки, Российской академией музыки имени Гнесиных, Международной школой скрипичного мастерства в Кремоне и Университетом Павии, Фондом «Музей скрипки Антонио Страдивари» о намерениях разработать и реализовать международную российско-итальянскую программу подготовки реставраторов струнно-смычковых инструментов.

Любимова напомнила о важности прошедшей в рамках Венецианского кинофестиваля программы Focus on Russia, позволившей профессионалам обеих стран обсудить актуальные вопросы кинематографии.

В свою очередь Франческини отметил, что рад возможности встретиться спустя несколько месяцев после саммита министров культуры «G20». «На мой взгляд, нам необходимо расширять культурное сотрудничество и в других сферах, взяв за основу двусторонние связи в музейной сфере, которую по праву можно назвать фундаментом российско-итальянского диалога. Эту модель мы должны распространить на другие сектора, в том числе на театр, музыку, кинематограф», — сказал министр культуры Итальянской Республики.