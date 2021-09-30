В Армении нашли конскую гробницу возрастом более 2100 лет

О результатах исследования сообщается в журнале «Археология, этнография и антропология Евразии».

Археологи обследовали останки лошади, погребенных в каменной гробнице в Западной Армении, и выяснили, что взрослого племенного коня захоронили в ритуальных целях. Погребение было сделано в IV–I веках до нашей эры в эпоху правления Оронтидов (Ервандидов).

Амнон Нахмиас из Университета Хайфы вместе с коллегами из Армении и Израиля изучил захоронение коня неподалеку от древних загонов в местности Агавнатун в Западной Армении. В этом районе на площади около 100 гектаров находится археологический комплекс, в который входят ряд крупных могильников, культовые сооружения, загоны для животных и камни с петроглифами.

Археологи нашли курган высотой около метра и диаметром 14 метров. Стены захоронения были сложены из крупных базальтовых камней. В камере овальной формы размером 1,6×2,2 метра были обнаружены останки коня с согнутыми конечностями. В его пасти располагалось металлическое кольцо. Иного погребального инвентаря в могиле не было.

Радиоуглеродное датирование по кости коня показало возраст находки 2100-2150 лет. Рядом с захоронением археологи нашли еще один курган, в котором был обнаружен фрагмент расписанной керамики примерно IV века до нашей эры, когда Армянское нагорье было под властью Оронтидов (Ервандидов).

Обнаруженные кости принадлежали одной особи. Их исследование не выявило следов разделки, температурного воздействия или поедания. Отсутствие характерных патологий показало, что при жизни коня не использовали ни в качестве тяглового животного, ни для верховой езды.

Возраст коня составлял 17–19 лет. Это единственное известное на Кавказе ритуальное захоронение лошади нисейской породы. Металлическое кольцо в нижней челюсти указывает, что конь был племенным.