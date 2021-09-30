В Милане торжественно открылся перекрестный Год музеев России и Италии

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Церемония открытия перекрестного Года музеев Россия-Италия при участии Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой и Министра культуры Итальянской Республики Дарио Франческини состоялась 30 сентября в Милане в формате музейного «саммита».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Итальянской Республике Сергей Разов назвал долгожданным событием возможность собраться в таком составе для обсуждения проблематики российско-итальянского сотрудничества как в области культуры, так и в музейной сфере в частности.

«Культура – важный, если не важнейший компонент нашего двустороннего межгосударственного сотрудничества, который имеет долгую историю, глубокие корни и который активно развивается, несмотря на все, как сейчас принято говорить, турбулентные явления», - сказал он.

Ольга Любимова отметила, что с момента старта Года была открыта вереница знаковых экспозиций, которые наполнили культурную жизнь России: «Линия Рафаэля» в Эрмитаже, шедевры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии в Государственном историческом музее, «Сиена на заре Ренессанса» из Пинакотеки Сиены и музеев Тосканы, а также «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе» в Пушкинском музее.

«Безусловно, 2020 год стал невероятно сложным и непредсказуемым для всего культурного сообщества. Отсутствие возможности проводить живые мероприятия в привычном для учреждений культуры формате стало толчком для поиска новых форм взаимодействия с публикой. И музеи в этом непривычном концентрированном процессе, напрямую увязанном с цифровой трансформацией, взяли на себя ведущую роль», - сообщила Ольга Любимова.

Она выразила благодарность итальянским коллегам за активную поддержку, без которой реализация данных мероприятий не была бы возможной, а также всем руководителям всемирно известных музеев России и Италии, которые собрались в Милане, чтобы обсудить актуальные вопросы российско-итальянского музейного сотрудничества.

«Мы считаем, что в новой, столь быстроменяющейся реальности, в огромном потоке информации, который сложно контролировать и фильтровать, именно музеи – надежные хранители «вечных ценностей». И, зная ту важнейшую роль, которую музеи играют в жизни общества наших стран, мы назвали наше мероприятие не просто музейным диалогом,

но «саммитом». Поскольку проекты, реализуемые музеями, само пространство музея как креативной площадки или даже креативного кластера, не просто наполняют календарь культурной жизни как России, так и Италии, но во многом определяют направления культурной политики стран», - подчеркнула глава ведомства.

Министр культуры Итальянской Республики Дарио Франческини отметил, что музейные институции переживали не самые простые времена из-за ограничительных мер.

«Действительно, это были грустные дни, когда музеи закрылись для посетителей. И все, кто поистине увлекается культурой, смогли почувствовать, что происходит, когда она перестает быть представлена в наших городах. Сейчас мы наблюдаем сложный процесс «открытия» стран, частичного сближения, фиксируем повышенное желание посетителей снова получить доступ к культурным институциям. И музеи – безопасные для этого площадки», - рассказал он.

Дарио Франческини выразил надежду, что встреча лидеров музейного дела двух стран в формате «саммита» будет продуктивной, и отметил важность культурного обмена между странами. По его мнению, музеи должны быть не только местом хранения выдающихся музейных коллекций, но и быть площадками, открытыми для нового опыта, и, что очень важно, быть привлекательными для молодого поколения.

По словам заместителя генерального директора Государственного Эрмитажа Светланы Адаксиной, музеи России и Италии связывают давние творческие, дружеские и научные связи. Она привела в пример деятельность Эрмитажа, который на протяжении многих лет тесно сотрудничает с культурными институциями Италии, организуя яркие выставочные проекты. Кроме того, для совместной научной работы и укрепления российско-итальянских культурных связей был создан центр «Эрмитаж-Италия», который успешно поддерживает различные исследовательские проекты ученых, искусствоведов и историков двух стран.

Российско-итальянский музейный «саммит» позволит лидерам музейного сообщества двух стран обменяться позитивным опытом и обсудить уроки пандемии, вопросы стимулирования экономики музеев в постпандемийный период, актуальные тренды в развитии музейного дела и будущие совместные инициативы. Участниками музейного «саммита» с российской стороны стали такие учреждения, как Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный исторический музей, Музеи Московского Кремля, Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», Российский национальный музей музыки, Политехнический музей и многие другие.

Накануне торжественной церемонии в Милане состоялось два крупных события – открытие выставки «Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского», организованной к 200-летию со дня рождения великого писателя, и концерт классической музыки в исполнении лауреатов Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Выставка, которая будет открыта для публики до 31 октября в музее «Каза Мандзони», представит личные предметы Федора Достоевского, оригинальные фотографии, редкие книги с автографом писателя из коллекции Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля.

Фото: Минкультуры РФ