Выставка картин Венецианова начинает работу в Третьяковке

Экспозиция «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина», посвященная классику, художнику эпохи романтизма, открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, сообщает пресс-служба галереи.

Заместитель генерального директора галереи Татьяна Карпова рассказала, что Венецианов принадлежит к тем художникам, которые открывают, формируют коды национальной культуры, русской культуры. Она добавила, что его по праву можно называть художником русского сердца и русской души.

На экспозиции представят более 80 произведений живописи и графики из собраний Третьяковской галереи, а также Государственного Русского музея, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Тверской областной картинной галереи, Государственного исторического музея. Кроме того, на выставке развернута мультимедийная инсталляция.

Как известно, Венецианов создал собственную художественную школу, поэтому в экспозиции можно увидеть работы его учеников: Алексея Тыранова, Никифора Крылова, Александра Алексеева, Григория Сороки. Посетить выставку можно до 6 февраля 2022 года.

Фото: общественное достояние