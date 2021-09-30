Выставка «Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского» начала работу в Милане

Вернисаж выставки «Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского», организованной к 200-летию со дня рождения писателя, и концерт в исполнении российских лауреатов Международного конкурса имени Чайковского прошли в Милане, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Экспозиция и концерт предваряют торжественную церемонию открытия перекрестного Года музеев Россия – Италия, которая состоится при участии министров культуры России и Италии Ольги Любимовой и Дарио Франческини. Посетить выставку можно в залах дома-музея известного итальянского писателя Алессандро Мандзони до 31 октября.

Генеральный консул РФ в Милане Дмитрий Штодин отметил, что Достоевский, который приезжал в Италию три раза, бывал и в Милане, «но с Мандзони ни разу не встречался». По его словам, выставка восполняет этот пробел.

Дипломат напомнил, что Достоевский известен в Италии, а его произведения входят здесь в школьную программу. Штодин также указал, что «процесс культурных обменов между Россией и Италией никогда не прерывался», в том числе во время пандемии.

В экспозиции выставки представлены предметы из коллекции Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля. Среди них личные вещи русского писателя, редкие фотографии и эскизы к его произведениям.

Фото: пресс-служба Минкультуры России