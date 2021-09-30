Международный фестиваль классической музыки ArsLonga пройдет в Москве

Московская часть XXI Международного музыкального фестиваля ArsLonga под художественным руководством Ивана Рудина откроется 7 октября в Большом зале Московской консерватории им. П. И. Чайковского, сообщает ТАСС.

В сообщении организаторов смотра уточняется, что все девять симфоний Людвига ван Бетховена в исполнении Московского государственного симфонического оркестра прозвучат на сцене Московской консерватории впервые более чем за 30 лет. Гости открытия услышат Первую и Пятую симфонии немецкого классика.

В проекте, посвященном симфоническому творчеству Бетховена, примут участие многие знаменитые дирижеры: худрук фестиваля Иван Рудин, Александр Рудин, Димитрис Ботинис, а также академический хор Российской академии музыки им. Гнесиных. Финал программы фестиваля пройдет 14 ноября в концертном зале «Зарядье» с проектом #Чайковскиймарафон, будут исполнены все концерты композитора, включая редкую фантазию для фортепиано, скрипки и виолончели.

В концертах выступят пианисты Константин Емельянов, Филипп Копачевский, Юрий Фаворин, виолончелист Нарек Ахназарян и другие. В этом году своими профессиональными секретами поделятся профессора Московской консерватории и лауреаты международных конкурсов.