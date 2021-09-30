В Сети прошла премьера многосерийного документального фильма «Россия-Одиссея»

Фильм создан при поддержке Фонда «Институт развития интернета», сообщили «Культуре» организаторы.

Проект представляет собой восемь уникальных историй, снятых молодыми документалистами об интересных людях и необычных местах в современной России. Съемки фильма проходили более чем в 20 регионах России, в том числе в Калининграде и Махачкале, на Камчатке и в Якутии, в Иркутске и Улан-Удэ, на Эльбрусе и в районе Курской магнитной аномалии.

Создатели фильма ставили перед собой цель показать зрителям непривычную Россию, открыть дальние края, куда большинство, вероятно, никогда не доберется; рассказать о человеческих достижениях, о настоящих героях нашего времени; исследовать реальность и запечатлеть современность.

«Мы провели конкурс среди документалистов, чтобы найти самые интересные истории и талантливых режиссеров. В результате за пять месяцев поиска мы получили более 120 заявок, из которых выбрали всего восемь. Победителями, получившими возможность снять авторскую серию фильма, стали молодые, но уже показавшие себя документалисты, отмеченные многими призами на фестивалях», — рассказывает продюсер сериала Максим Добромыслов.

Художественным руководителем сериала выступил режиссер Александр Хант, известный российскому зрителю по своему дебютному фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».

Каждая работа в фильме получилась абсолютно индивидуальной, каждая имеет свой авторский стиль, у каждой серии свои герои.

Серия «Волонтеры» рассказывает об участниках волонтерского движения «СпасРезерв». Это обычные люди, которые работают на самых привычных должностях — бухгалтеры, офисные сотрудники, продавцы, но вне работы они превращаются в настоящих героев. Помогают тем, кто нуждается в помощи, спасают людей, рискуя своей жизнью.

Серия «Жаркое лето» — это хроника тушения пожаров в Якутии летом 2021 года. В центре внимания спасатели, волонтеры и жители поселков, охваченных огнем, которые одновременно сражаются со стихией, защищают от пожара свои дома и жизни. Реальная картинка лесных пожаров оказывается куда более впечатляющей, чем все наши представления о них.

Премьерной работой фильма стала серия «Трек», где главный герой Михаил Асташов, российский паралимпийский чемпион, велосипедист, завоевавший две золотые медали на Паралимпиаде в Токио, ставший знаменитым на всю России еще до побед из-за работы курьером в «Яндекс.Еде». Зрителю открывается история человека из российской глубинки, прошедшего путь от детского дома инвалидов до Олимпийского пьедестала. И все это на фоне российских реалий, где часть снаряжения приходится делать «на коленке».

Фото: кадры из фильмов