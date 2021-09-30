Каскадер Иншаков поделился воспоминаниями о съемках сериала «Бригада»

Знаменитый актер рассказал об истории создания саги в эфире шоу «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1».

Каскадер признался, что сценаристом проекта стала, по сути, окружавшая его реальность того времени. Александр Иншаков известен тем, что поставил эффектные сцены в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», а также стал одним из авторов идеи сериала «Бригада».

По его словам, в свое время он посмотрел такие фильмы, как «Крестный отец» и «Однажды в Америке», после чего у него возникла идея сделать фильм «Однажды в России». В основу российского проекта легли реалии лихих 90-х, в которые окунулся сам актер.

«Было такое время — трудное, тяжелое, грязное и страшное, но за слова свои люди отвечали», — подчеркнул он.

Фото: кадр из сериала