В рамках фестиваля «Метаморфозы» пройдут открытые мастер-классы по актерскому мастерству

Об этом сообщила пресс-служба Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.

С 7 по 13 октября 2021 года в Перми, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Челябинске в рамках спецпроекта «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова пройдет серия открытых мастер-классов педагогов Академии, мастеров театрального искусства и киноиндустрии – Сергея Землянского, Михаила Милькиса, Андрея Левицкого и Марии Шмаевич для студентов и выпускников театральных вузов, представителей творческих профессий.

Мастер-классы будут посвящены пластической выразительности актера, биомеханике, работе с эмоциональным жестом, импровизации и мастерству актера. Все мероприятия будут проходить при строгом соблюдении предписанных Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологических требований.

В рамках мастер-классов педагоги раскроют секреты профессиональной актерской игры в непростых порой условиях съемочной площадки, ответят на тематические вопросы.

Мероприятия смогут посетить студенты и выпускники театральных вузов, представители творческих профессий, специалисты индустрии театра и кино.

Фото предоставлено организаторами