Главные выставки осени 2021 года

«Илья Репин: известный и неизвестный» в Третьяковской галерее





30 марта 2021 — 1 февраля 2022





В 2021-2022 годах Третьяковка предоставила многие работы Ильи Репина музеям в Хельсинки и Париже. В это время в «репинских» залах в Лаврушинском переулке работает выставка «другого» Репина. В нее вошли живописные полотна и графические работы, относящиеся к позднему творчеству художника. Посетители не увидят «Ивана Грозного и сына его Ивана» — картина находится на реставрации. Зато они смогут изучить процесс работы художника над картиной. Представлены эскизы из Воронежского музея и мультимедийный раздел, который расскажет об истории создания шедевра и его современной реставрации.





«Музей, который не боится перемен» в ГМИИ им. А.С. Пушкина





С 12 октября 2021





В главном здании Пушкинского музея откроют обновленную экспозицию. Преображение затронет залы искусства Византии, Германии и Нидерландов XV–XVI веков, Фландрии и Голландии XVII века, зал Рембрандта. Посетителям представят не только новый взгляд на музейное пространство, но и актуальное видение старой живописи в классическом музее XXI века. Некоторые работы выставят в новых местах, некоторые вернутся в залы, в которых они выставлялись ранее. Другие полотна останутся на прежнем месте, но будут представлены в новом свете.





«Снег на траве» в Еврейском музее и центре толерантности





27 октября 2021 — 9 января 2022





Выставка режиссера-аниматора Юрия Норштейна и художника Франчески Ярбусовой позволит заглянуть в закулисье их творческого процесса и узнать о их жизнях. Посетители увидят материалы студии Норштейна и масштабные инсталляции, созданные специально для проекта. В них соединяются фильмы режиссера с элементами его биографии. Им также представят материалы к фильмам — от эскизов и раскадровок до рождения героев.





«Михаил Врубель» в Новой Третьяковке





3 ноября 2021 — 8 марта 2022





В Третьяковской галерее на Крымском валу выставят более 300 работ Михаила Врубеля, которые хранятся в России и за ее пределами. Экспозиция займет три этажа. К ее оформлению подошли с особым вниманием, чего требует «синтетический дар» мастера. В пространстве объединят работы в разных техниках и направлениях: живописные полотна, монументальное панно, графические работы, скульптуру, фото, майолику, костюмы.





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