Более 2 млн молодых людей оформили Пушкинскую карту за месяц со старта программы

Об этом сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на пресс-конференции, посвященной проекту.

В совещании также приняли участие замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций российской Федерации Олег Качанов, президент – председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко и руководители учреждений культуры.

С 1 сентября виртуальные карты оформили для себя более 2 млн человек, подчеркнула Ольга Любимова. На сегодня количество купленных билетов составляет более 360 тысяч на сумму более чем 271 млн рублей, отметила она.

Министр подчеркнула, что к программе уже подключились 1836 организаций, в том числе 545 театров и 574 музея, в том числе федеральных, региональных, муниципальных и частных. Общее количество событий, включенных в афишу «Пушкинской карты», достигает 14 тысяч, отметила Любимова.