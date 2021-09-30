Петербургский государственный институт кино и ТВ возглавил список творческих вузов страны

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения стал лидером рейтинга творческих вузов России. В мониторинге участвовали 87 вузов и филиалов, в числе которых 47 вузов, подведомственных Минкультуры России.

Гармоничное развитие института, а также выполнение всех показателей позволило СПбГИКиТ занять первую строчку в рейтинге, отметили в ведомстве.

Мониторинг проводился в 2019 году и затрагивал пять основных показателей: образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, международная деятельность, финансово-экономическая деятельность.

На втором и третьем местах рейтинга также расположились вузы, подведомственные Минкультуры России, — Московская государственная академия хореографии и Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского.

Фото: gis.ru