В Суздале стартовал XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино начался в Суздале 11 марта. Мероприятия в рамках фестиваля будут идти до 16 марта 2020 года. Для участия в XXV фестивале было подано более 320 работ, члены селекционной комиссии отобрали лучшие фильмы для показа в конкурсной и во внеконкурсной программах.

В конкурсной программе смотра представлено 89 фильмов: 21 студенческая работа, 7 дебютов, 25 фильмов опытных мастеров, 12 эпизодов новых сериалов, 5 полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов.

В рамках конкурсной программы Александр Свирский представит свою картину «Мой галактический двойник Галактион». Также в конкурс фестиваля включен фильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».

Многие ожидаемые работы признанных мастеров анимационного кино будут показаны впервые. Среди них «Боксбалет» Антона Дьякова, «Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера, «Городская коза» Светланы Разгуляевой, «Рысь в городе» Нины Бисяриной, «Пастухи облаков» Евгения Фадеева, «Привет, Бабульник!» Наташи Мирзоян, «Муезум» Андрея Бахурина, «Мой знакомый медведь» Екатерины Соколовой, «Уточка и Кенгуру» Лизы Скворцовой и многие другие.