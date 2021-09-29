В руинах древнего поселения в Турции нашли уникальные скульптуры возрастом 11 тыс. лет

О находках ученых сообщает Anadolu Agency.

В Турции археологи представили широкой публике артефакты, обнаруженные ими за два последних полевых сезона на археологическом участке Карахантепе в провинции Шанлыурфа. В частности, было найдено подземное сооружение и скульптуры, созданные людьми эпохи неолита.

Раскопки в Карахантепе идут с 2019 года, за это время археологи собрали обширную коллекцию артефактов. В ходе работ было найдено поселение, существовавшее около 11 тысяч лет назад.

В процессе раскопок поселения учеными было найдено большое количество трехмерных скульптур, нехарактерных для эпохи неолита. Значительная часть статуй изображает людей в особой технике.

Подобные артефакты ранее были найдены на стоянке Гобеклитепе в Турции. Однако в Гобеклитепе большая часть скульптур изображает животных, в том числе хищников, приготовившихся к атаке.

На стоянке Карахантепе преобладают антропоморфные статуи. Одним из лучших примеров археологи назвали скульптуру, изображающую человека с запрыгнувшим ему на спину леопардом.

Важной находкой в Карахантепе стало здание округлой формы диаметром 23 метра. Его большая часть была высечена в скале на глубину 5,5 метра от поверхности.

Фото: Anadolu Agency