Господдержка дебютантов будет способствовать развитию российской анимации – Слащева

Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» отметила, что российская анимация обладает мощным креативным потенциалом.

Ежегодно отечественные картины берут десятки призов на национальных и международных фестивалях и смотрах: только ленты «Союзмультфильма» получили в 2020 году 45 наград, подчеркнула Слащева.

При этом с ростом значимости креативных индустрий в структуре мировой экономики одной из главных ценностей становится идея, и очень важно создать действенные механизмы, которые будут стимулировать появление новых решений и видений, считает глава «Союзмультфильма».

Законодательная инициатива, ориентированная на поддержку дебютов молодых творцов и уникальных авторских фильмов будет способствовать развитию отрасли: поможет открыть новые имена, а также создать инновационные стилевые и технологические направления. Это, в свою очередь поможет российской анимации сохранить свою уникальность и статус на мировом уровне. Мы на киностудии «Союзмультфильм» уделяем большое внимание творческому эксперименту и развитию авторской анимации: ежегодно на студии производится порядка 10 короткометражных картины, поэтому однозначно поддерживаем предложенные изменения в действующий закон.