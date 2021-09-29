Ректор ВГИК прокомментировал законопроект о 100%-м финансировании дебютантов кино

Владимир Малышев рассказал о мерах поддержки молодых выпускников.

Тема о финансировании работ выпускников творческих вузов была поднята на встрече киномастеров с президентом России Владимиром Путиным, потому что государство тратит большие средства на образование, а потом, если выпускники не получают какой-то проект уже в большом кино, то они через пять-десять лет будут «дисквалифицированы», пояснил Малышев.

«Этот вопрос всесторонне обсуждался, и президент дал поручение внести изменения в закон и принять ряд мер по поддержке молодых. В частности ставился вопрос о том, что дебютант для получения средств от государства в лице Минкультуры или Фонда кино на осуществление своего проекта должен в заявке написать, что он обеспечит 30% оплаты за этот проект. Но мы сами понимаем, что, не имея каких-то средств от продюсера или компании, эта сумма неподъемная для многих дебютантов. В то же время продюсеры подвергаются риску, выделяя деньги еще не проявившему себя человеку. Поэтому Минкультуры были разработаны изменения, по которым молодые выпускники смогут претендовать до 100% финансирования производства дебютного проекта.

Сейчас для дебютантов выделяется 70% сметы, и несколько лет назад эта сумма была более существенной. За это время кино сильно подорожало, за счет внедрения новых технологий. Теперь уложиться в 70% суммы тяжело – получится простой постановочный фильм. Поэтому ждем с нетерпением принятия законопроекта, надеемся, что эти изменения помогут молодым встать в ряды профессионалов в большом кино, и мы ожидаем от них яркие картины. Я много раз приводил в пример Никиту Михалкова, Андрея Тарковского, Василия Шукшина, они получили свои первые фильмы почти сразу после окончания ВГИКа и смогли продолжить свой творческий путь и стать яркими режиссерами в нашем кино», — рассказал Малышев.

Фото: rk.karelia.ru