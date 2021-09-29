Художники «Культурного кода» и активисты РДШ распишут более 35 фасадов в Ставропольском крае

Об этом «Культуре» сообщили организаторы.

С 21 сентября в Ставропольском крае проходит международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках мероприятия стрит-арт художники с мировым именем распишут более 35 фасадов в поселке городского типа Солнечнодольск.

Официальное открытие фестиваля состоялось 21 сентября, с тех пор на фасадах почти беспрерывно кипит работа. На данный момент на площадке находятся 37 художников, 11 из которых прибыли в Россию из зарубежных государств. За все время проведения фестиваль посетят более 60 иностранных и российских художников и ассистентов.

Помимо создания муралов, художники активно включены в жизнь поселка и посещают культурные мероприятия в рамках фестиваля. Одним из таких стал пластический спектакль «Кто крайний?» от Dance Theatre 10th Avenue.

В проведение фестиваля вовлечены и сами жители Солнечнодольска. Они не только обсуждают муралы, общаются с художниками и просятся в ассистенты, но и отмечают, насколько изменился город с приходом фестиваля. Так, например, коммунальщики сделали капитальный ремонт всех домов, был создан сквер и новая набережная, приведены в порядок бордюры, свалки и прогулочные зоны. Кроме того, было улучшено качество дорожного покрытия, сделаны выезды и въезды, создаются парковочные места, и за год пропали все ямы и неровности.

Фото: graffitirussia.com