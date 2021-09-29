Что стало со звездой 90-х Ликой Стар

Карьера





Лика Павлова родилась в 1973 году. В 17 лет она начала работать диджеем под псевдонимом Лика MC. Затем выпустила первый рэп-альбом и сменила творческий псевдоним, став Ликой Стар.





Клип на ее песню «Пусть пройдет дождь», который снял Федор Бондарчук, стал самым скандальным в 90-е годы. Его показали на открытии MTV в России. Еще через два года вышел второй клип исполнительницы, ставший легендарным, — «Одинокая луна». В нем снялись Федор Бондарчук, Паук, Гоша Куценко и другие селебрити того времени.





Лика Стар постоянно привлекала внимание СМИ. В прессе обсуждали ее скандальные клипы, откровенные фотосессии, участие в громких ТВ-проектах. Ей приписывали романы с женатыми мужчинами — Федором Бондарчуком и Владимиром Пресняковым. При этом она вышла замуж за бизнесмена Алексея Мамонтова. В 1995 году в этом браке родился сын.





Жизнь с предпринимателем в 90-е была несладкой. По признанию певицы, семья жила в постоянном страхе из-за бандитских разборок. В какой-то момент муж остался без имущества, а потом его похитили. После возвращения он стал пить и скончался, не дожив до 40 лет.





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В нулевые Лика решила начать новую жизнь. Она вышла замуж за итальянского бизнесмена Анджело Сеччи и переехала на Сардинию, родила дочь и еще одного сына. Занялась туристическим бизнесом и организацией гастрономических туров.





В 2017 году Лика вернулась в музыку. Начала выступать на фестивалях и концертах в России, давать интервью российским СМИ, участвовать в телепроектах, перевыпускать хиты.





Фото: кадр из клипа «Одинокая луна»