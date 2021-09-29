Самые известные похищенные картины

«Концерт» Яна Вермеера





Самая дорогая из украденных картин на данный момент. Ее стоимость оценивается в 200 миллионов долларов.





Нидерландский живописец написал «Концерт» в 1963-1966 годах. В конце XIX века работу приобрела выдающаяся американская покровительница искусства Изабелла Стюарт Гарднер. Картину выставили в ее музее в Бостоне. Она пробыла там три года до похищения в 1903 году. Воры в полицейской форме выкрали из музея 13 картин, в том числе «Концерт». Место нахождения полотна до сих пор не известно.





«Девушка перед открытым окном» Поля Гогена





В 2012 году злоумышленники похитили семь картин из частной коллекции, в том числе «Девушку перед открытым окном». Работы принадлежали кисти Поля Гогена, Пабло Пикассо, Клода Моне, Анри Матисса, Люсьена Фрейда, Мейера де Хана. Их экспонировали в Кюнстхале в Роттердаме. Эта кража стала крупнейшей в Нидерландах в новом веке. Работы так и не нашли.





При этом грабителей поймали и предали суду. Они заверяли, что похищение шедевров оказалось случайностью. Вообще-то воры планировали обокрасть Музей естественной истории в Роттердаме, но увидели афишу выставки. Так им пришла идея обчистить музей Кюнстхал. Мать одного из грабителей говорила, что сожгла полотна, чтобы скрыть улики.





«Сад у дома священника в Нюэнене весной» Винсента Ван Гога





Даже в наши дни грабители не оставляют планы похищения шедевров изобразительного искусства. Весной 2020 года, когда мир массово закрылся на карантин из-за ковида, неизвестные выкрали раннюю работу Ван Гога.





Полотно 1884 года похитили из закрытого из-за пандемии музея Зингера в Ларене. Картина хранилась в коллекции музея Гронингена с 1962 года. В позапрошлом году ее сдали в аренду, из которой она не вернулась. По версии полицейских, ранним утром воры разбили стеклянные двери музея, вынесли картину и скрылись до прибытия правоохранителей. Картина до сих пор не найдена. Преступники не установлены.





Фото: Поль Гоген — Police Rotterdam, the Netherlands, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22121351