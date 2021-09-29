В Минкультуры России озвучили планы на празднование 225-летия со дня рождения Пушкина

Участники оргкомитета по подготовке к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина тщательно проработают перечень мероприятий на 2024 год, рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

По словам министра культуры, у оргкомитета есть серьезный статус. «...А дальше, в том числе под руководством Минкультуры, мы должны тщательно проработать перечень мероприятий, которые нам предстоит осуществить в этот год», — рассказала Ольга Любимова.

По сообщению пресс-службы кабмина, правительство утвердило состав оргкомитета. Возглавил комитет премьер-министр Михаил Мишустин, замглавы комитета назначена вице-премьер Татьяна Голикова.

В ходе подготовки поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также отреставрировать, оборудовать и создать новую экспозицию музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Также запланировано оказание финансовой и научно-методической помощи в восстановлении мемориальных зданий и создании новой выставки дома-музея Пушкина в Кишиневе.

Фото: общественное достояние