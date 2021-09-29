Упадет ли Пизанская башня

Пизанская башня — колокольная башня, которая строилась как часть архитектурного ансамбля одноименного собора. Она прославилась на весь мир из-за непреднамеренного крена.





История





Строительство башни началось в конце XII века и продолжалось с перерывами почти 200 лет. Работы окончили только в 1372 году. Автором проекта стал Бонанно Пизано.





Некоторое время считалось, что наклон задумывался изначально. Но сегодня эту версию опровергли. Вероятно, ошибки были в первоначальном проекте. Маленький фундамент в сочетании со слабым грунтом привели к тому, что башня наклонилась во время создания третьего этажа. С тех пор начались попытки ее укрепления, которые продолжаются по сей день. Возможно, архитекторы не учли болотистый характер местности. Они сделали для сооружения высотой более 50 метров фундамент всего в три метра. В итоге башня ушла под землю с южной стороны в первые годы же строительства.





Когда Пизанская республика погрузилась в военные конфликты и Крестовые походы, стройка прервалась на 100 лет. Это помогло ей выстоять (недостроенная башня наклонилась, но не упала) и дождаться нового всплеска внимания. При возобновлении работ строители попытались выпрямить башню. Они сделали разную высоту потолков в южной и северной частях. Однако башня продолжила «падать».





Новые попытки





В XIX веке строители повредили опоры, когда делали анализы почв. Несмотря на урон, башня простояла еще около 100 лет, пока в начале ХХ века ее основание не забетонировали. Но работы провели некачественно — южная часть снова просела.





Казалось, что стремление укрепить фундамент и остановить падение колокольни только ухудшало ситуацию. Но башня продолжала стоять. Она выдержала все попытки выпрямления и чудом пережила бомбежки Второй мировой войны.





Башня продолжала отклоняться на 1 мм в год. В 1990-е годы провели массу расчетов и экспериментов, чтобы укрепить основание. По крупицам выбрали жесткий грунт из-под северной стороны, провели другие работы. Это помогло отклонить строение к северу и стабилизировать его. После завершения работ Пизанская башня начала принимать гостей.





Сегодня специалисты считают, что законсервировали крен. Они регулярно проводят проверки — пока все в норме. Пизанскую башню можно посетить, не опасаясь падения.





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