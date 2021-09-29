Названы победители Всероссийского конкурса молодых композиторов

Стал известен список победителей Всероссийского конкурса молодых композиторов, сообщает пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей.

Финальный концерт Всероссийского конкурса молодых композиторов, приуроченного к 67-й сессии Международного форума организаций эфирного вещания International Rostrum of Composers, состоялся в зале РАМ им. Гнесиных 23 сентября 2021 года. Организаторами конкурса выступили Российский музыкальный союз, радиостанция «Орфей» и Союз композиторов России.

Ведущие вечера – сотрудники радиостанции «Орфей» Кирилл Радциг и Ирина Тушинцева – сообщили, что финальный концерт записывается в Академии музыки для радио, а на сайте радиостанции «Орфей» ведется прямая трансляция. С приветственным словом к участникам, жюри и зрителям обратился генеральный директор Российского музыкального союза, заслуженный деятель искусств России, композитор Александр Клевицкий, который руководит Академическим Большим концертным оркестром им. Ю.В. Силантьева, исполнявшим в финале несколько произведений участников конкурса с дирижером Денисом Кирпанёвым.

Произведения участников оценивало жюри, в состав которого вошли композиторы Ефрем Подгайц, Петр Айду, Татьяна Камышева, Эльмир Низамов, Антон Танонов. Председатель жюри Ефрем Подгайц подчеркнул, что в этом году победители впервые выбираются по трем номинациям: «Симфоническая музыка», «Камерная инструментальная и вокальная музыка» и «Хоровая музыка».

В номинации «Симфоническая музыка» 1-е место занял Кирилл Архипов, 2-е место досталось Алексею Чернакову, 3-е место – Владимиру Ладомирову.

В номинации «Камерная инструментальная и вокальная музыка» на 1-м месте Владимир Ладомиров, а 2-е разделили Яков Александров и Аделия Файзуллина, набрав одинаковое число голосов.

В номинации «Хоровая музыка» 1-е место заняла Елена Вайнберг, 2-е место Яков Александров и 3-е место – Константин Комольцев.

Все финалисты получили дипломы лауреатов, а записи сочинений победителей будут представлены радиостанцией «Орфей» в Белграде, где с 12 по 15 октября пройдет 67-я сессия Международного форума организаций эфирного вещания International Rostrum of Composers.



Фото: пресс-служба Национального фонда поддержки правообладателей



