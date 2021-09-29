Мишустин поздравил Аллу Демидову с юбилеем

29.09.2021
«Талантливая и утонченная, многие годы вы восхищаете зрителей своими яркими работами в кино и на театральной сцене. Ваши работы – это всегда живые эмоции, полет вдохновения, безупречное чувство стиля», – сказано в поздравлении.
Мишустин пожелал артистке крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего. Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве.
Театральная карьера артистки началась, когда она училась на третьем курсе. Демидова начала выступать в Студенческом театре МГУ.
Ее первой заметной сценической работой стала роль Лиды Петрусовой в спектакле «Такая любовь», поставленном в 1958 году Роланом Быковым по пьесе чехословацкого драматурга Павла Когоута. С 1964 по 1992 года Алла Демидова была актрисой Театра на Таганке (в 1999 году возвращалась для участия в отдельных постановках).
В 90-х была руководителем собственного «Театра А». Кинодебют Аллы Демидовой состоялся в 1957 году, после чего она сыграла более 50 ролей в различных фильмах.