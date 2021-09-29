Мишустин поздравил Аллу Демидову с юбилеем

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку РСФСР Аллу Демидову с юбилеем, отметив ее талант и утонченность, говорится в сообщении на сайте правительства.

«Талантливая и утонченная, многие годы вы восхищаете зрителей своими яркими работами в кино и на театральной сцене. Ваши работы – это всегда живые эмоции, полет вдохновения, безупречное чувство стиля», – сказано в поздравлении.

Мишустин пожелал артистке крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего. Алла Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве.

Театральная карьера артистки началась, когда она училась на третьем курсе. Демидова начала выступать в Студенческом театре МГУ.

Ее первой заметной сценической работой стала роль Лиды Петрусовой в спектакле «Такая любовь», поставленном в 1958 году Роланом Быковым по пьесе чехословацкого драматурга Павла Когоута. С 1964 по 1992 года Алла Демидова была актрисой Театра на Таганке (в 1999 году возвращалась для участия в отдельных постановках).

В 90-х была руководителем собственного «Театра А». Кинодебют Аллы Демидовой состоялся в 1957 году, после чего она сыграла более 50 ролей в различных фильмах.