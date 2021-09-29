Что стало со звездой 90-х Натальей Ветлицкой

Наталья Ветлицкая была одной из самых красивых и стильных певиц «лихих 90-х». Ее путь к славе и деньгам был долгим, а окончание музыкальной карьеры — неожиданным.

Ветлицкая родилась в 1964 году в Москве. С детства занималась танцами и музыкой. После школы она сразу начала работать — преподавать бальные танцы. До сольной карьеры девушка работала хореографом, танцовщицей и бэк-вокалисткой, записывала песни для фильмов и даже сдавала бутылки. Она пела в «Идее фикс», танцевала и пела на бэк-вокале в «Рондо» и «Классе», была солисткой в «Мираже».

Ветлицкая признавалась, что в начале 90-х ей приходилось очень туго — она сдавала стеклотару, чтобы заработать на хлеб. Но карьера все-таки пошла в гору — девушка стала выступать на сцене, появляться на всех светских вечеринках, крутить романы, выпускать хиты, играть в кино.

В 1990 году Ветлицкая начала выступать сольно. В этом же году появился хит «Посмотрит в глаза», созданный в сотрудничестве с Андреем Зуевым. Затем последовали успешные альбомы, хиты, концерты. Последняя пластика датируется 2004 годом.

С конца 90-х годов Наталья увлеклась йогой. С тех пор она совершает регулярные паломничества в Индию. В 40 лет она выпустила последний альбом и родила дочь. Певица продолжила выпускать редкие песни и клипы. А в 2012 году перебралась в маленький городок в Испании и забросила музыку. Она решила вернуться на сцену только в 2019 году. Но планам помешала пандемия — гастрольный тур перенесли. Известно, что Ветлицкая занимается благотворительностью. Она живет с четвертым мужем и до сих пор практикует крийя-йогу.

Фото: кадр из клипа «Посмотри в глаза»