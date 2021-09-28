Международный фестиваль «Новые люди» пройдет в Калуге и Обнинске

С 15 по 24 октября в Калуге и Обнинске состоится III Международный фестиваль «Новые люди», сообщает пресс-служба смотра.

Проведение фестиваля стало возможно благодаря поддержке Фонда президентских грантов. На сайте фестиваля говорится, что перед организаторами лежит задача познакомить зрителей с самыми необычными и оригинальными форматами, существующими в современном театральном искусстве.

Посетители увидят современные трактовки классических произведений Уильяма Шекспира, Льва Толстого, танцевальный марафон от бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена, а также образовательные спектакли для школьников. Театральный фестиваль «Новые люди» впервые прошел в Калуге в декабре 2018 года.

В тот раз свои постановки представили театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Воронежа и Ярославля, а также из Италии, Бельгии и Великобритании.

Фото: официальный сайт фестиваля «Новые люди»