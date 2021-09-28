Ученые восстановили лица трех мумий из древнеегипетской гробницы в Абусир эль-Мелек

О результатах работы сообщила компания, занимающаяся генетическими исследованиями, на своем сайте parabon-nanolabs.com.

Немецкие исследователи восстановили облик троих людей в возрасте 25 лет, мумии которых были найдены в гробнице неподалеку от общины Абусир эль-Мелек в Египте. Для этого ученые секвенировали ДНК мумий, после чего создали портреты при помощи криминалистических методов.

Образцам, взятым для работы, от 2023 до 2797 лет, отмечается в исследовании. Сначала их обработали ученые, после этого образцами занялась компания, ведущая исследования в области генной инженерии.

Для воссоздания лиц ученые применили судебно-медицинское фенотипирование ДНК, используемое для прогнозирования формы лица, черт и других аспектов внешнего вида человека с помощью генетических данных.

Как показали результаты, лица мумифицированных людей были больше похожими на современных людей Средиземноморья и Ближнего Востока, чем на современных египтян. Их цвет лица должен был быть светло-коричневым, с темными глазами и волосами и без веснушек. Таким образом, древние египтяне имели больше предков с ближневосточными людьми, чем современные египтяне, отмечают ученые.

Фото: parabon-nanolabs.com