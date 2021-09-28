Пушкинский музей представил выставку «Ксения Хауснер. Правдивая ложь»

Экспозиция открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, сообщили в музее.

Выставка «Ксения Хауснер. Правдивая ложь» представляет 30 живописных произведений Ксении Хауснер, а также ряд фотографий, которые были созданы художницей в ходе подготовки к написанию картин.

Ксения Хауснер родилась в 1951 году в артистической семье, изучала сценографию в Вене и Лондоне, с 1977 года создавала декорации для пьес и опер, сотрудничая с самыми престижными театральными институциями мира — от Королевского театра Ковент-Гарден до Зальцбургского фестиваля.

В 1992 году художница решила посвятить себя исключительно живописи – это было продиктовано ее желанием получить больше свободы, стать «режиссером собственных живописных пьес». Театральное и вообще повествовательное начало в творчестве Хауснер позволяет говорить о ней, как о наследнице многовековой традиции западноевропейской живописи.

Искусство Хауснер обращено к сегодняшнему дню: мы видим перед собой современные типажи и считываем актуальную общественно значимую повестку. Ее драматичные, красочные и эмоционально заряженные работы не оставляют равнодушными и наглядно демонстрируют, что возможности фигуративной живописи сегодня еще далеко не исчерпаны.