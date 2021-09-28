В Москве открыли мемориальную доску первому главному археологу города

Мемориальная доска Александру Векслеру появилась на пилоне усадьбы Игнатьевой-Белкина на Люсиновской улице, в котором работал главный археолог Москвы Александр Векслер, сообщает сайт правительства города.

Торжественное открытие доски пришлось на 90-летнюю годовщину со дня рождения Векслера.

«Александр Григорьевич — не просто ученый с мировым именем, не просто первый главный археолог нашего любимого города, человек, который создал Центр археологических исследований и внес огромный вклад в дело сохранения культурного наследия, а в первую очередь настоящий учитель. Огромное количество людей после общения с Александром Григорьевичем пришли в археологию, реставрацию, музейное дело и продолжают работать на благо сохранения культурного наследия Москвы. Теперь память об Александре Григорьевиче будет жить не только в наших сердцах, но и на пилонах ворот здания Центра археологических исследований на Люсиновской — одного из главных детищ его жизни, научной деятельности и творчества», — отметил присутствовавший на мероприятии глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Мемориальную доску создал скульптор Андрей Налич по инициативе коллег и учеников Векслера. На доске изображены план города, дракон с книжной застежки, найденный в ходе работ на Гостином дворе, а также лев из печного изразца XVI века.

Александр Векслер был главным археологом Москвы с 1998 по 2008 годы. Он руководил крупномасштабными археологическими исследованиями в таких местах столицы, как Манежная площадь, Старый Гостиный двор, Коломенское, Царицыно и Лефортово. Благодаря его работе в столице было найдено самое раннее изображение покровителя Москвы Георгия Победоносца, фрагмент уникальной стены Белого города, стена Китай-города.

Фото: mos.ru