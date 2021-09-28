В Стамбуле прошла программа мероприятий по развитию культурного диалога России и Турции

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

27 сентября 2021 года Минкультуры России в Стамбуле на площадке исторического кинотеатра Atlas провело комплекс мероприятий, включающий в себя круглый стол на тему «Роль межкультурного диалога в сохранении традиций и культур народов», мастер-классы деятелей культуры российских регионов и концерт российских фольклорных коллективов.

В состав российской делегации кроме руководителей органов исполнительной власти в сфере культуры российских регионов вошли заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Дмитрий Поликанов и заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин. С турецкой стороны в мероприятии приняли участие представители руководства Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и приглашенные специалисты в области культуры и искусства.

Во время круглого стола, модератором которого был доктор исторических наук, профессор, председатель Санкт-Петербургского общества научных и культурных связей с Турцией Александр Колесников, руководители министерств культуры Республики Адыгея, Белгородской области, Республики Коми и Рязанской области выступили с докладами и презентациями.

Российские и турецкие участники обсудили перспективы российско-турецкого сотрудничества в области культуры, а также отметили имеющийся потенциал межрегиональных культурных связей двух стран.

Для гостей мероприятия Минкультуры России были проведены мастер-классы, где каждый смог познакомиться с многогранной культурой России. Горячий интерес посетителей вызвали особенности игры на «тебир-кумусе» и «песенном рожке», а также отдельный мастер-класс по русскому народному танцу.

В конце дня перед участниками и гостями круглого стола выступили ансамбль русских народных инструментов «Домино» (Тамбовская область), «Московский хор рожечников» (Москва), ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» (Республика Коми), этно-группа «Айaрхаан» (Республика Саха), Ансамбль песни и танца «ХОХЛОМА» (Санкт-Петербург), Народный ансамбль «Удж» (Республика Адыгея), а также Измирский государственный ансамбль танца и музыки при Министерстве культуры и туризма Турецкой Республики.

Гостями концерта стали приглашенные работники дипмиссий разных стран в Стамбуле, соотечественники, проживающие в Турции, и турецкие граждане, интересующиеся российской культурой.