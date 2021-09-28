На кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути» в Ташкенте открываются дни российского кино

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Главными темами Дней российского кино в Узбекистане станут развитие совместного кинопроизводства в Средней Азии, а также интерес России к растущему рынку видеоконтента в этом регионе. Мероприятия программы пройдут с 29 сентября по 2 октября на Ташкентском международном кинофестивале «Жемчужина Шелкового пути».

Российская секция фестиваля будет включать показы отечественных фильмов, деловую программу и образовательные мастер-классы. Значимым событием на кинофестивале станет открытие филиала ВГИКа, говорится в сообщении.

Дни российского кино идут при поддержке Роскино, Russian Film Festival, режиссера и продюсера, посла туризма Узбекистана в зарубежных странах Тимура Бекмамбетова, при участии Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Российскую делегацию примет гендиректор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов. Специальным гостем фестиваля будет режиссер Никита Михалков.

На церемонии открытия Дней российского кино будет показан фильм «Солнце на вкус» Эльдара Салаватова и Тани Суляевой, снятый в копродукции между Россией (Спутник Восток Продакшн) и Узбекистаном (Агентство кинематографии Узбекистана) при поддержке Министерства культуры РФ.