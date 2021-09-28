В Гватемале нашли двойника Теотиуакана

Результаты исследования археологов опубликованы в журнале Antiquity.

Дистанционное зондирование группы американских и гватемальских археологов привело к сенсационному открытию. Как выяснили ученые, «естественные» холмы поблизости от руин древнего города майя Тикаля на территории Гватемалы оказались копией цитадели другого древнего города — Теотиуакана, скрытой под слоем грунта.

Ученые ведут раскопки руин древнего города майя Тикаля с 1950-х годов. На сегодняшний день он считается одним из наиболее изученных археологических памятников мира. Авторы исследования нашли целый квартал неизвестных ранее строений в непосредственной близости от центра города.

Исследователи с помощью лидаров «просветили» холмистую территорию, найдя под слоем грунта постройки, подобные сооружениям Теотиуакана. По мнению ученых, это императорский дворец, хоть и уменьшенной по сравнению с Теотиуаканом формы.

В то время Тикаль был довольно густонаселенным, при этом относительно небольшим по размеру, все королевство можно было пройти от одного конца до другого за день, в то время как Теотиуакан имел все признаки империи, пояснили ученые.