РВИО открыло в Москве мемориальную доску кинодраматургу Валентину Ежову

Доска установлена Российским военно-историческим обществом (РВИО) по инициативе Андрея Кончаловского и жены драматурга Наталии Готовцевой, сообщили «Культуре» организаторы.

По сценариям Валентина Ежова снято более 50 кинофильмов, вошедших в золотой фонд советского кинематографа. Среди них «Баллада о солдате», «Сибириада», «Белое солнце пустыни».

Мемориальную доску установили на фасаде дома 41 по Кутузовскому проспекту, где Валентин Иванович жил и работал последние годы. На первом плане в левой части доски размещается барельефный портрет Ежова, справа — фигура солдата с винтовкой на плече и вещмешком, идущего по дороге. Рельеф фигуры, с одной стороны, напоминает негативное изображение кинопленки, с другой — возвращение домой русского солдата. Солдат, взятый с документальной фотографии времен Великой Отечественной войны, перекликается с образом Алеши из «Баллады о солдате», а само расположение идущей по линии фигуры отсылает к титрам «Белого солнца пустыни».

Открыл мероприятие актер, кинорежиссер и продюсер Сергей Жигунов. Он отметил, что фильмы Ежова смотрели, смотрят и будут смотреть еще многие поколения российских зрителей. «Не случайно памятная доска появляется на стене этого дома сейчас, в год 100-летия со дня рождения Валентина Ивановича».

Картина «Белое солнце пустыни» стала талисманом российских космонавтов: с 1970 года ни один пилотируемый запуск не проходит без просмотра этого фильма перед стартом.

Выступая на торжественном открытии мемориальной доски, летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко отметил, что знаменитое произведение Ежова имело космический успех не только потому, что фильм любили миллионы людей и с удовольствием его смотрели, но также потому, что картина стала неофициальным талисманом Центра подготовки космонавтов.

Кинорежиссер и соавтор Валентина Ежова Андрей Кончаловский отметил, что опыт творцов послевоенного поколения отразился и в картинах Валентина.

«Поколение Ежова — это первое поколение, которое начало делать кино после войны», — заметил Кончаловский. «Эти люди знали, что такое портянки, землянки и смерть, и это всё испытали. Этот опыт и выразился в замечательных картинах, которые делал в том числе и Ежов. Картины, которые они сделали, вошли в Золотой фонд советского и российского кино, что, безусловно, является заслугой Вали. Должен сказать, что он был человеком очень талантливым как литератор и как личность. Его легкость, юмор, неунывающий оптимизм — я у него многому научился».

Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поблагодарил Андрея Сергеевича Кончаловского и Наталию Всеволодовну Готовцеву. «Если, проходя мимо этого дома, люди остановятся, посмотрят и еще раз пересмотрят хотя бы те два фильма, которые присутствуют в дизайне этой доски, то мир станет лучше», — подчеркнул он.

Вдова кинодраматурга Наталья Готовцева поблагодарила всех собравшихся и всех тех, без чьей помощи памятная доска не появилась бы на доме, где жил и творил Валентин Ежов.

Инициатива создания памятной доски принадлежит Андрею Кончаловскому и вдове кинодраматурга Наталии Готовцевой. Бронзовую доску изготовило Российское военно-историческое общество, автор эскиза — член-корреспондент РАХ, профессор Александр Джикия, скульптор — Денис Стритович.

Фото предоставлено организаторами