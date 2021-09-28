Топ-3 самых страшных фильмов от Netflix

«Ритуал», 2017





Четверо парней отправляются в горный поход, чтобы почтить память погибшего друга. Сначала они придерживаются маршрута. Но один из них подворачивает ногу, поэтому друзья решают срезать путь через лес. Один из них сомневается в идее — и не зря. В лесу у них начинают кошмары, видения и конфликты. Выберутся ли они из леса, в котором обитает нечто страшное?





«1922», 2017





В жизни фермера Уилфреда Джеймса два ценности — сын и земля, которую он возделывает. Однако жена не желает такой жизни — она хочет продать ферму и перебраться в город. Джеймс убивает ее, а сын помогает ему. Он скармливает ее тело крысам. С тех пор его преследует проклятье. Фильм снят по повести Стивена Кинга.





«Апостол», 2018





Действие разворачивается в Лондоне в начале ХХ века. Томас Ричардсон, которого считали погибшим, возвращается домой. Он узнает, что его сестру Дженнифер похитили последователи религиозного культа. Они требуют выкуп за сохранение ее в живых. Томас отправляется на поиски сестры, а в пути узнает страшные тайны.





Фото: кадр из фильма «Ритуал»