Выставка гжельской росписи стартует в Москве

На выставке в Российской государственной библиотеке искусств представят монографии, посвященные гжельской росписи, а также открытки, выставочные каталоги и предметы, созданные умельцами в разные годы, сообщает ТАСС.

До экспозиции «Фарфоровое чудо России. Гжель» проходил вернисаж, в рамках которого специалисты по росписи, а также историки искусства и исследователи, обсудили настоящее и будущее гжельской росписи. В пресс-службе библиотеки напомнили, что за свою историю гжельский фарфор претерпел немало испытаний, а особенно сложно пришлось после Великой Отечественной войны. По словам пресс-службы, промысел удалось возродить только благодаря усилиям и стараниям ученого, специалиста по керамике, Алексея Салтыкова и художника Натальи Бессарабовой.

Посетители экспозиции смогут лично убедится, что в наше время гжельская роспись весьма многолика. В пресс-службе заметили, что художники ищут новые формы и вместе с тем, используя богатое наследие прошлых веков, часто возвращаются к многоцветной росписи.

Здесь подчеркнули, что хорошим дополнением к демонстрируемым произведениям выдающихся мастеров XX века, ставшим музейными экспонатами, являются научные монографии, иллюстрированные издания, статьи, каталоги выставок, обучающие пособия, наборы открыток из архивов библиотеки. Выставка продлится до 18 октября.