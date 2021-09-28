Что стало со звездой 90-х Андреем Державиным

Андрей Державин родился в 1963 году в Коми. С друзьями по университету он создал группу «Сталкер», которая привлекла первое внимание, выпустила три альбома и дала концерты в разных городах.





Всесоюзная слава обрушилась на группу в 1990 году после победы на «Песне года». На музыкальный олимп группу вознес хит «Не плачь, Алиса».





До конца 1990-х годов Державин занимался сольной карьерой. Выпустил синглы «Чужая свадьба», «Песня про брата», «Катя-Катерина». На излете десятилетия активной работы у музыканта накопилась усталость и опустошенность от постоянных гастролей и гремящих стадионов. Он устал от славы, слухов и сплетен в желтой прессе. Самое безобидное, что ему приписывали в СМИ, — родственную связь с поэтом Гавриилом Державиным.





Очень вовремя пришлось предложение от друзей из «Машины времени». Державина позвали в группу играть на клавишах — он с радостью решил изменить направление творческой деятельности. Он сотрудничал с группой с 2000 до 2017 года, пока в нем вновь не проснулась тяга к сольному творчеству. В это время он также писал музыку для кино, сериалов и мультфильмов, снимался в эпизодических ролях.





В 2019 году Державин впервые за почти 20 лет отправился в сольный гастрольный тур. Он позвал и возрожденную группу «Сталкер», с которой исполнял старые хиты. В 2020 году Державин выпустил новую песню на стихи Солы Моновой «Связь».





Фото: кадр из клипа «Журавли»