Советский и российский блюзовый музыкант Николай Арутюнов умер в 63 года

На 64-м году жизни скончался советский и российский певец Николай Арутюнов, сообщает РБК со ссылкой на сына Николая Арутюнова Сергея.

Николай Арутюнов родился в Москве 11 апреля 1958 года. В 1979 году организовал любительскую музыкальную группу «Лига блюза», исполнявшую мелодии в стиле блюз и рок.

Главной отличительной особенностью коллектива стал двуязычный формат: репертуар наполовину состоял из композиций на английском языке и наполовину — из песен на русском. Творческий путь группы завершился в 1999-м.

Помимо того, Арутюнов выступал основателем еще нескольких коллективов, в том числе групп «Николай Арутюнов & Funky Soul» (главный проект певца, по его собственным словам), «Четверг Арутюнова», «Николай Арутюнов & The Blues Barbarians», «Арутюнов & Quorum». Выступал в составе английской группы The Booze Band, неоднократно пел с зарубежными артистами, такими как Johnny Copeland, B.B. King, Lee Rocker, Chris Farlowe.

В 1994 году стал первым российским музыкантом, выступившим на главной сцене Всемирного джаз-фестиваля в Монтре. Участвовал в телевизионных шоу «Голос 60+» и «Голос. Перезагрузка», а также работал на радио, вел на «Финам FM» авторскую программу о рок-исполнителях 1960–1970-х годов «Историческая справедливость».

Фото: кадр из клипа YouTube