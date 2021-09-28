III Международный фестиваль актуальной классики re:Formers Fest пройдет в «Зарядье»

В этом году III Международный фестиваль актуальной классики re:Formers Fest пройдет на разных площадках Москвы и Санкт-Петербурга, и одной из центральных площадок станет парк «Зарядье», сообщает пресс-служба парка.

2 октября фестиваль откроется концертом в Медиацентре: в холле выступят основатели фестиваля — саксофонист Виталий Ватуля и пианистка Мария Немцова — и их коллеги-единомышленники: альтист Сергей Полтавский, скрипачи Роман Минц и Илья Мовчан. Прозвучат произведения В.А. Моцарта, Л. Тернера, Б. Филановского, П. Карманова, Д. Рукенса, Н. Ресановича, М. Наймана, С. Райха, Д. Табаковой и других современных западных и российских композиторов.

5 октября в Медиацентре состоится концерт южноиндийской карнатик-музыки от Б С Манджунатх и Вариашри Венугопал. Музыканты выступают в лучших залах мира, сотрудничают с выдающимися оркестрами и музыкантами современности. Артисты находятся в постоянном творческом поиске и диалоге с западноевропейской музыкой и современными композиторами. Концерт Б С Манджунатха и Вариашри Венугопал пройдет при участии Ильи Мовчана (скрипка), Виталия Ватули (саксофон), Марии Немцовой (фортепиано).

В рамках re:Formers Fest состоятся четыре бесплатных мастер-класса: мастер-класс Habanera Saxophone Quartet (Франция), мастер-класс по современному танцу от хореографа и художника Джоны Бокаера (США), мастер-класс по коннаколу от Б С Манджунатха и Вариашри Венугопал (Индия), мастер-класс «Современные вокальные техники» от Элизабет Хетерингтон (Канада).

Международный фестиваль актуальной классики re:Formers Fest существует с 2017 года. Фестиваль ставит перед собой цель познакомить зрителей с уникальными кросс-культурными явлениями, необычными интерпретациями и сочетанием различных форм искусства, что способствует развитию жанра классической музыки.

Фото: пресс-служба Международного фестиваля актуальной классики re:Formers Fest







