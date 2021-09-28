Что рассказал фанатам тизер сериала «Песочный человек»

Тизер сериала «Песочный человек» по комиксам Нила Геймана вышел на платформе «Нетфликс». Премьера одной из самых ожидаемых экранизаций 2021 года запланирована на осень. Точная дата не сообщается.





Из ролика зрители узнали, как люди вызвали Морфея. Они провели обряд в надежде на то, что явится кто-то из семьи Смерти. Пришел Повелитель снов. У него забрали шлем и плащ.





Сериал расскажет, как люди пленили Морфея. Он вырвется на свободу, но плен окажется только первой неприятностью на его пути. Морфею придется заново знакомиться с миром, который сильно изменился. Кроме того, ему предстоит узнавать и себя, а также восстанавливать былое могущество.





В роли Морфея снялся Том Стерридж. Зрители увидят знакомые лица: Гвендолин Кристи и Чарльза Дэнса (Бриана и Тайвин Ланнистер из «Игры престолов»), Дэвида Тьюлиса (Римус Люпин из поттерианы). Среди продюсеров сериала значится и сам Нил Гейман.





«Песочный человек» — серия комиксов, изданных Vertigo (принадлежит DC Comics) в 1989–1996 годах. Это один из немногих комиксов, вошедших в списки бестселлеров. Sandman называют графическим романом для интеллектуалов. Его не раз собирались экранизировать, но попытки не увенчались успехом. Гейман говорил, что время для «Песочного человека» придет, когда появится одержимый оригиналом человек.





Фото: кадр из тизера сериала «Песочный человек»