Скандальное современное искусство: Take the Money and Run

Музей современного искусства Kunsten в Ольборге (Дания) заплатил художнику Йенсу Хонингу 534 тысячи крон (около 6 миллионов рублей) за работу. По условиям, он обязался воспроизвести инсталляцию, созданную ранее.





Работа представляла собой две стеклянные тары, наполнявшиеся кронами и евро. Она символизировала сравнение годового дохода жителей Дании и Австрии. В Kunsten ждали, что автор представит эту композицию. Однако вместо нее сотрудники нашли в присланных посылках пустоту.





Хонинг заявил, что создал новую работу, которую назвал Take the Money and Run («Бери деньги и беги»). По его словам, произведение искусства состоит в том, что он взял деньги у музея. Он не комментировал отсутствие композиции, которую обещал создать.





В музее не оценили новую работу концептуалиста. Руководство уверено, что Хонинг должен вернуть средства. Однако он отказывается это делать. Пока в культурной институции не решили, будут ли обращаться с заявлением в полицию.





Интересно, если дело дойдет до суда, то на чьей стороне он окажется? Как будут определять, является ли концептуальным искусством то, что сделал художник?





Фото: pixabay.com