Ольга Любимова примет участие в открытии Перекрестного года музеев Россия и Италии

Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры России.

30 сентября в Милане при участии Министра культуры РФ Ольги Любимовой и Министра культуры Италии Дарио Франческини состоится торжественная церемония открытия «Перекрестного» Года музеев Россия-Италия в формате «музейного саммита». Его участниками станут руководители ведущих отечественных и итальянских музеев, которые обсудят актуальные вопросы деятельности музеев.

В преддверии торжественной церемонии открытия, 29 сентября, в Милане состоится два крупнейших культурных мероприятия.

В музее «Каза Мандзони» пройдет вернисаж выставки «Россия и Европа в судьбе и творчестве Достоевского», посвященная 200-летию со дня рождения писателя. Будут представлены личные предметы Ф.М.Достоевского, оригинальные фотографии, редкие книги с автографом писателя из коллекции Государственного музея истории российской литературы им.В.И.Даля. С 30 сентября по 31 октября экспозиция будет открыта для всех посетителей (вход при наличии «зеленого сертификата»).

Кроме того, на площадке Миланского Аудиториума состоится концерт классической музыки в исполнении лауреатов Международного конкурса им.П.И.Чайковского. Мероприятие проходит при поддержке Минкультуры России. Необходима предварительная регистрация. Вход свободный при наличии «зеленого сертификата».

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