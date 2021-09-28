Номинант премии «Оскар» Джон Грегори умер в 77 лет

На 78-м году жизни скончался уважаемый британский монтажер Джон Грегори, за свою работу над «Тремя билбордами» номинированный на премию «Оскар», сообщает Deadline со ссылкой на представителя Грегори.

В сообщении уточняется, что причиной смерти стала некая непродолжительная болезнь.

Джон Грегори родился 9 сентября 1944 года. Грегори пришел в кинобизнес в 70-х, начав с сериалов.

Он работал над проектом «Короткая стрижка и кудри» Майка Ли, с которым Джон и далее работал регулярно, «Лондон убивает меня», «Год в Провансе», «Четыре свадьбы и одни похороны», «Донни Браско», «Управляя полетами», «Убей меня нежно» Чэнь Кайгэ, «Банда Келли», «Непелопа» с Кристиной Риччи, «Залечь на дно в Брюгге», и другие. За свою работу над фильмом «Три биллборда на границе Эббинга, штат Миссури» он был награжден премией «Оскар» за лучший монтаж.

Также он был номинирован на премию BAFTA за лучший монтаж в картине Майкла Ньюэла «Четыре свадьбы и одни похороны». Джон Грегори был членом Американской редакции кино.

Фото: WikiMedia