Топ-5 фильмов о художниках

«Андрей Рублев», 1966





Драма Андрея Тарковского повествует о жизни русского иконописца, жившего в XV веке. В это время Русь страдает от междоусобных войн, набегов татар и голода. До нас дошли немногие творения мастера. Еще меньше сведений о его жизни и личности. Авторы реконструируют духовный мир Андрея Рублева, которого сыграл Анатолий Солоницын. В СССР фильм критиковали, но со временем его признали одним из лучших творений Тарковского.





«Винсент и Тео», 1990





Драма Роберта Олтмана повествует об отношениях Винсента Ван Гога (Тим Рот) с братом Тео (Пол Рис), который очень любил его и помогал ему. Винсент проходит путь от неуверенного до зрелого художника всего за десять лет. Он создает десятки работ, болезненно дружит с Гогеном и постепенно сходит с ума. Тео выступает менеджером брата, пытаясь облегчить его жизнь. Развитие их отношений — настоящий экшн.





«Баския», 1996





Фильм о яркой и драматической жизни знаменитого художника-неоэкспрессиониста, которая оборвалась на 28 году. Жан-Мишель Баския (Джеффри Райт) предстает на фоне манхэттенской богемы и артистической жизни Нью-Йорка 1980-х годов.





«Фрида», 2002





Историю трудной, но насыщенной жизни мексиканской художницы Фриды Кало (Сальма Хайек) сняла Джули Тэймор. Фрида попала в аварию и на всю жизнь осталась калекой. Чтобы отвлечься от боли, которая навсегда осталась с ней, она начала рисовать. В живописи она нашла утешение и призвание, хотя ее работы отличалась от того, что создавали художники-современники. Фрида была женой востребованного художника Диего Риверы и любовницей русского революционера Льва Троцкого. Муж изменял ей, она изменяла ему. Они расставались и сходились. Она творила и становилась все известнее. Но ее тело и ее душу разрывало от боли. История художницы с несгибаемой волей и страстью к жизни поможет увидеть, как отличалась жизнь женщин и мужчин в искусстве.





«Модильяни», 2004





Фильм Мика Дэвиса рассказывает о тяжелой жизни Амедео Модильяни (Энди Гарсия). После окончания Первой мировой войны в Париж вернулась художественная жизнь. Никому не известный Модильяни соперничает с уже прославившимся Пикассо. Еще он пьет, пытается свести концы с концами и встречается с женщинами. Жанна Эбютерн (Эльза Зильберштейн) становится его музой и гражданской женой. Финал их жизни очень трагичен.





Фото: кадр из фильма «Андрей Рублев»