В рамках «Посольских вечеров в Царицыне» состоится концерт классической музыки Румынии

Об этом «Культуре» сообщили организаторы вечера.

Благодаря проекту «Посольские вечера в Царицыне» российская публика продолжает знакомиться с произведениями искусства самых разных стран мира. На очереди вечер, посвященный музыке Румынии. Напомним, что проект организован Национальным фондом поддержки правообладателей и Музеем-заповедником «Царицыно».

30 сентября состоится онлайн-трансляция концерта «Вундеркинд из Ботошани», приуроченного к 140-летию со дня рождения Джордже Энеску – одного из наиболее выдающихся музыкантов Румынии, скрипача, композитора, дирижера и педагога. В качестве темы вечера не случайно выбрано именно его творчество: Энеску посвятил немало усилий продвижению румынских композиторов и исполнителей на мировой сцене, поэтому его имя стало знаковым для культуры страны.

Концерт организован при поддержке Посольства Румынии в России и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла Румынии в Российской Федерации Кристиана Истрате.

Онлайн-трансляцию вечера можно посмотреть на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно», на официальном сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» – ambassadore.ru. Начало в 20:00.