RTVI показал уголок Москвы, где Никита Михалков снимал «Утомленные солнцем-2»

Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе телеканала.

На RTVI вышла новая программа в рамках цикла о прогулках по самым интересным районам столицы. В этом выпуске зрителям покажут Ясенево. Именно здесь на территории усадьбы Ясенево был снят фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем -2». Серия программ представляет собой нестандартный формат знакомства с районами мегаполиса: от исторического экскурса по ключевым доминантам с путешествиями по обновленным локациям, культурным и социальным объектам. Здесь реальные истории из жизни горожан, исследовательские зарисовки о прошлом и будущем районов, говорится в сообщении.

Из выпуска зрители узнают, какие захватывающие события прошлых лет разворачивались именно в этом месте, что здесь делали Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Анна Ахматова и автор Айболита Корней Чуковский. Зрители побывают в конноспортивном комплексе, который располагается на территории Битцевского леса, узнают, что происходит за стенами палеонтологического института имени геолога Алексея Борисяка. Сегодня это единственное научное учреждение России, где изучают морфологию — науку о форме и строении организмов. Также зрители прогуляются по народному парку «Поляна сказок» и посетят культурный центр «Вдохновение».

Фото: кадр из фильма