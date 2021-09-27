VI фестиваль документального кино «Евразия.DOC» стартовал в Смоленск

Торжественная церемония открытия шестого фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC» состоялась 27 сентября в Смоленске, сообщает ТАСС.

За пять дней фестиваля на площадках в Смоленске и Минске представят порядка 30 кинолент более чем из 10 стран. Лучшие кинокартины впервые отметят призом с гравировкой в виде космической ракеты к 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина.

Конкурсную программу фестиваля открыл российский фильм Алексея Денисова «Братья Газдановы. Семеро бессмертных». Продюсер кинофестиваля Марина Сафронова Сафронова отметила, что кинофильмы, вошедшие в программу фестиваля, связаны несколькими темами, в том числе 80-летием начала Великой Отечественной войны, 75-летием Нюрнбергского процесса, а также 30-летием распада Советского Союза.

Показы фильмов и другие мероприятия фестиваля по 29 сентября будут проходить в Смоленске, а с 30 сентября по 1 октября – в Минске, в этот день состоится церемония закрытия «Евразия.DOC». Всего в 2021 году в общем конкурсе участвовали 196 фильмов режиссеров из 22 стран.

В лонг-лист вошли 30 фильмов, снятых режиссерами из 10 стран, в том числе производства стран СНГ, Италии, Греции, Сербии и США. Они все будут показаны на фестивале.

Фото: пресс-служба фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC»