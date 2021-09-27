Сериал из Южной Кореи «Игра в кальмара» впервые стал самым просматриваемым на Netflix

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» оказался на первом месте по популярности в мире на стриминговой платформе Netflix, сообщает ТАСС.

Премьерный показ сериала прошел на Netflix 17 сентября, и всего спустя неделю картина вышла на первое место по просмотрам. «Игра в кальмара» оказалась самой популярной не только во всем мире, но и в списках большинства отдельно взятых стран, включая США.

Это первый задокументированный случай, когда южнокорейский сериал занимает первое место в данном рейтинге. Прежде в топ-10 уже входили снятые в Корее ленты «Милый дом» и «#Жив», однако им не удалось достичь первого места.

Новое шоу Netflix рассказывает о секретной игре на выживание, участие в который принимают люди, чья жизнь зашла в тупик. Они вынуждены рисковать жизнью в смертельно опасных ситуациях ради гигантского денежный приз.

Фото: кадр из сериала