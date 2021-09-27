Фильм по роману Алексея Иванова «Общага» вышел на стриминговых платформах

27.09.2021
На «Кинотавре» фильм был удостоен награды в номинации «Лучший дебют». Картина стала режиссерским дебютом Романа Васьянова.
Сюжет киноленты расскажет о студентах, которые «лавируют между внутренней свободой и укладом общаги, деля горе и радости на всех», говорится в описании. Однако их жизнь круто меняется после самоубийства одной из соседок.
Роман «Общага-на-Крови» Алексей Иванов написал еще в начале 90-х, однако был опубликован только в 2006-м, после чего был включен в шорт-лист литературной премии «Национальный бестселлер». В «Общаге» снялись Геннадий Вырыпаев, Ирина Старшенбаум, Марина Васильева, Никита Ефремов, Илья Маланин и другие актеры.
Фото: кадр из фильма